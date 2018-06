Etwa 80 Mal musste am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag die Feuerwehr aufgeboten werden, wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei heisst. Nach dem Gewitter vom Mittwoch waren es im Vergleich lediglich 10 Meldungen – besonders Etziken war betroffen.

Das Gewitter, welches sich am Donnerstag vom Bucheggberg, Solothurn, in Richtung Niederamt bewegte, sorgte für zahlreiche Wassereinbrüche. Viele Meldungen kamen aus Lostorf.

«MeteoNews» hat Hitlisten zu den Niederschlägen und Windspitzen zusammengestellt. Und da erscheinen Solothurner Messstationen weit oben.

Am meisten Regen im Kanton wurden bei den Messstationen Gösgen und Niedergösgen verzeichnet. 27 mm regnete es da. Das bedeutet schweizweit Platz 10. In Lüterkofen-Ichertswil und Solothurn kamen 22 mm zusammen: Platz 15 und 16. Auf dem Balmberg (1083 m ü.M.) und in Breitenbach regnete es 21 mm.

Die Regen-Spitzenposition gehört übrigens Oron-la-ville VD mit 42 mm.

Die Gewitter wurden von einem teils stürmischen Westwind begleitet, welcher das Flachland in einer Art Druckwelle durchquert hat.

Bei den stärksten Windböen erscheinen Solothurner Stationen sehr weit oben. Nur in Thierachern (BE) stürmte es mit 82 km/h mehr als im Kanton. In Niedergösgen zog der Wind mit 75 km/h übers Land. Ebenso in Gerlafingen. In Solothurn wurden 59 km/h gemessen.

Und welches Wetter erwartet uns heute: Zum meteorologischen Sommeranfang ist es ruhiger, es sind besonders am Nachmittag noch Regenschauer und in Richtung Berge auch kurze Gewitter möglich. Am Wochenende ist es dann meistens sonnig, Gewitter sind nur lokal in den Bergen zu erwarten. «Anfangs nächster Woche können die Gewitter wieder verbreitet auftreten und das Spiel beginnt von neuem», schreibt «MeteoNews». (ldu)