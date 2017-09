Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Pokémon-Go-Idee kommerzialisiert würde. Genau das haben nun vier Solothurner Jungunternehmer gemacht.

Mit ihrer App «bountyy» (engl. bounty, bedeutet Spende, Grosszügigkeit) sollen statt Spielfiguren Gutscheine erjagt werden. Die App ist wie Pokémon Go sogenannte Augmented Reality, also gesteigerte, aufgepeppte Wirklichkeit.

Seit Anfang dieser Woche haben die Solothurner Augmented Reality im Zürcher Niederdorf realisiert: mithilfe der Geschäftsvereinigung Limmatquai-Dörfli (GLD) brachten sie vierzig Geschäfte dazu, mitzumachen. Vier Wochen lang bieten sie je einen Gutschein: für einen Cold-brew-Kaffeegutschein in einem Barista-Shop, ein Cüpli in einem Restaurant, 50% Rabatt für ein Ohr-Piercing, 3 für 2 T-Shirts in einem Kleiderladen oder ein Tattoo zum halben Preis.