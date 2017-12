Am Montagvormittag, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein Autolenker die Autobahnausfahrt Solothurn West, um von der Autobahn A5 in Richtung Solothurn zu gelangen. Im Spitalhoftunnel verlor der 59-Jährige dabei offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der engen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem Bordstein und schleifte dann an der rechten Tunnelwand entlang.

In der Folge überschlug sich das Auto einmal und kam auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand. Der Lenker und seine Mitfahrerin wurden verletzt und von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Personenwagen wurde abgeschleppt.

Der Autobahnunterhaltsdienst reinigte abschliessend die Fahrbahn von Fahrzeugteilen, die sich über eine Länge rund 50 Meter verteilten.

Aktuelle Polizeibilder vom Dezember 2015: