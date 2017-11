Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht auf Montag, 27. November 2017, gegen 01.30 Uhr, einen Schuss gehört und die Polizei alarmiert. «Die Patrouille fand kurze Zeit später einen Mann leblos in seiner Wohnung auf», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Er war durch einen Schuss gestorben. Beim Toten handelt es sich um einen 54-jährigen Schweizer.

In der Wohnung traf die Polizei noch eine weitere Person an. Diese wurde im Zuge der Ermittlungen vorläufig festgenommen. Hier handelt es sich um einen Mann im etwa gleichen Alter, wie es auf Nachfrage bei der Polizei heisst. Er befindet sich noch in Haft. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt.

Hinweise auf weitere in der Wohnung anwesende Personen hat die Polizei derzeit nicht.

Die von der Kantonspolizei Solothurn und der Staatsanwaltschaft aufgenommenen Ermittlungen gehen in alle Richtungen und dauern noch an. «Es ist unklar, ob es ein Unfall, ein Tötungsdelikt oder Suizid war», so Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn.

Nun wird der Festgenommene befragt sowie die Tat rekonstruiert. (ldu)