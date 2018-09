In der Nacht auf Freitag ist in Gerlafingen an der Kriegstettenstrasse ein Holzschuppen abgebrannt, berichtet die Kantonspolizei. Die Brandmeldung ging auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn in der Nacht auf Freitag kurz vor 1.30 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr Gerlafingen stand der Geräteunterstand bereits in Vollbrand. Trotz raschem Löscheinsatz brannte dieser in der Folge vollständig ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren 10‘000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Dritter Brand am selben Ort

An gleicher Örtlichkeit wurden am 19. Januar 2015 und am 4. März 2015 bereits ein Holzschopf und eine Holzbaracke durch einen Brand zerstört. Ob ein Zusammenhang zwischen den Brandereignissen besteht und was die Brände verursacht hat, ist Gegenstand von Ermittlungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die zu den drei Vorfällen Angaben machen können oder in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 654 39 69.