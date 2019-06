Zum Unfall kam es kurz vor 8 Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb, wie es bei der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage heisst. In einer Halle trat ein chemischer Stoff aus.

Dabei handelt es sich um mehrere Liter Tetrachlorethylen. Dieses wird in der Firma Auverna, die Präzisionsdrehteile für unterschiedlichste Branchen produziert und 2018 ihr 95-jähriges Bestehen feierte, als Entfettungsmittel eingesetzt.

Da der Stoff im Gebäudeinnern austrat, bestand weder Gefahr für die Bevölkerung noch für die Umwelt. Die Angestellten, die sich am Morgen im Gebäude befanden und den chemischen Stoff einatmeten, wurden daraufhin zur Kontrolle ins Spital gebracht. Zehn Personen wurden mit Ambulanzfahrzeugen ins Spital gebracht. Ein Arbeiter, welcher sich laut Kantonspolizei in unmittelbarer Nähe des austretenden Mittels befand, wurde verletzt und von der Rega abgeholt. Laut «TeleM1» musste zudem ein Hund in eine Tierklinik gebracht werden. Insgesamt sind bei der Auverna gemäss Homepage 19 Mitarbeitende beschäftigt.

Laut «TeleM1» konnten gestern Nachmittag bereits einige Mitarbeitende das Spital wieder verlassen; auch dem Hund gehe es gut. Bleibende Schäden erlitt niemand.

Neben der Polizei stehen auch die Chemiewehr Solothurn, Experten vom Amt für Umwelt, vom Amt für Wirtschaft und Arbeit und von der Gebäudeversicherung im Einsatz.

Bereits am Dienstag war es in Hägendorf zu einem Chemieunfall gekommen. Auch dort bestand keine Gefahr. Es wurde aber im Gegensatz zum Vorfall in Horriwil niemand verletzt. (ldu)