«Bravo Daniela!», verkündet ein Plakat, das von den Versammelten vor Daniela Ryfs Wohnhaus in die Höhe gehalten wird. Mit Blumenstrauss und einem Apéro wird die mit Verspätung Eintreffende in Feldbrunnen willkommen geheissen. Knapp zwanzig Leute, unter ihnen Gemeindepräsidentin Anita Panzer, umringen die erfolgreiche Triathletin. «Wir sind einfach wahnsinnig stolz, dass Daniela Ryf bei uns wohnt und wir ihr einen feierlichen Empfang bereiten können», sagt Panzer. Die Gemeindefahnen von Feldbrunnen, die eifrig geschwungen werden, sowie die kleinen Schweizerfähnchen machen es Daniela Ryf augenfällig, dass sie in ihrer Heimat angekommen ist.

«Nach Hause zu kommen ist ein unvergleichliches Gefühl», so die 30-jährige Ausnahmeathletin. «Ich darf an so vielen interessanten Orten sein, aber zu Hause ist es eben trotzdem einfach schön.» Natürlich habe sie sich besonders darauf gefreut, Familie und Freunde wiedersehen zu können. Von diesen ist die Hawaii-Siegerin bereits am Flughafen Zürich herzlich in Empfang genommen worden.