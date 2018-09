Am Mittwoch, gegen 9.45 Uhr, war ein Lastwagenchauffeur von Ichertswil herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Bibern unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er kurz vor Dorfeingang die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf das Wiesenbord am rechten Strassenrand, schreibt die Kantonspolizei. In der Folge geriet der Lastwagen ins Schleudern, kippte auf die Seite und verlor dadurch seine Ladung.

Der Chauffeur verletzte sich dabei leicht und musste zur medizinischen Kontrolle mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Die Unfallursache wird derzeit untersucht. Das Fahrzeug musste durch einen Spezialkran geborgen werden. Die Strasse war während den Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. (kps)

