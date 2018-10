Am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr über den Bahnhofplatz in Lohn-Ammannsegg und wollte nach links über die Gegenfahrbahn in die Bibernbachstrasse abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommende Motorrad, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteil. In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradlenker zog sich dabei schwere Verletzung zu und wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein grosser Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbar.

Das sind die Polizeibilder vom Oktober: