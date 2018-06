Am Sonntagmorgen um zirka 7.30 Uhr hörte ein Anwohner der Schulhausstrasse in Obergerlafingen einen lauten Knall. Als er nachschaute, bemerkte er dass sein Gartenzaun durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt wurde. Der Unbekannte entfernte sich von der Kollisionstelle, ohne seine Meldepflicht wahrzunehmen. Dies teilte die Solothurner Polizei am Sonntag mit.

Bei seinem Fahrzeug dürfte es sich nach ersten Erkenntnissen um ein graues Auto handeln. Es entstand Sachschaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zum gesuchten Lenker machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 654 39 69) in Verbindung zu setzen.

