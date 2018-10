Am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr fuhr war ein Auto von Brunnenthal herkommen auf der Brunnenthalstrasse in Richtung Hauptstrasse unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. In der Gegenrichtung für ein Velofahrer hinter einem Linienbus auf der Hauptstrasse. An der Kreuzung Richtung Brunnenthal bog der Bus nach rechts ab. Weil der Autofahrer das Velo hinter dem Bus übersah, fuhr er an der Kreuzung los und kollidierte frontal mit der rechten Seite des Fahrrads.