Unter Leitung der Kantonspolizei Solothurn führten die Berner und Solothurner Kantonspolizei am Freitagabend eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle in der Region Solothurn durch. Diese wurde in gemischten Teams und nacheinander an mehreren Standorten zwischen Bellach (SO) und Niederbipp (BE) durchgeführt. "Insgesamt kontrollierte die Polizei über 170 Fahrzeuge und rund 190 Personen", wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Schwerpunktkontrolle stand im Zeichen der Einbruchsprävention "Insbesondere in den Wintermonaten sind vermehrt Einbrecher unterwegs", schreibt die Kantonspolizei Solothurn.

Die Grosskontrolle begann in der Dämmerung und dauerte bis in die Nacht. Zwischenfälle gab es nicht. Dagegen stiessen Polizisten auf eine Person, die zur Fahndung ausgeschrieben war, sowie auf zwei Personen, die unter Alkoholeinfluss fuhren. Zudem stellten die Beamten einzelne Ordnungsbussen und Mängelkarten aus. (pz)

