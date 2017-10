Unsere beiden grossen Landeskirchen leiden seit Jahren an Mitgliederschwund. Der Exodus ist für die Glaubensgemeinschaften beunruhigend, wie die Zahlen der Religions- und Kirchenstatistik des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (spi) zeigen: Gehörten 1970 noch 95 Prozent der Schweizer Bevölkerung der römisch-katholischen oder der evangelisch-reformierten Kirche an, so waren es im Jahr 2015 noch knapp zwei Drittel.

Die Mitgliederverluste sind in der evangelisch-reformierten Kirche seit den 1950er-Jahren feststellbar. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung hat sich zwischen 1950 (56,3 Prozent) und 2015 (24,9 Prozent) mehr als halbiert. Eine starke Abnahme ist vor allem zwischen 1980 und 2000 feststellbar: innerhalb von 20 Jahren ging ihr Anteil um 17,3 Prozent zurück.