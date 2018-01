Dabei geriet der 19-Jährige jedoch auf das Gaspedal, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr bei inzwischen auf Rot gestellter Ampel die Haltelinie. Auf der Verzweigung kollidierte er dann frontal mit einem Personenwagen, der in Richtung Dorfmitte fahren wollte.

In der Folge wurde ein weiterer Personenwagen in die Kollision involviert, dessen Lenker in dem Moment von der Hasengasse in die Köllikerstrasse fahren wollte. Nach der Kollision sah ein Anwohner beim Auto des Unfallverursachers Rauch aus dem Motorenraum aufsteigen und konnte mit einem Feuerlöscher einen Brand verhindern.

Insgesamt erlitten drei Personen leichte Verletzungen und wurden ins Spital gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden total beschädigt und abgeschleppt. Die Feuerwehr Gretzenbach stand im Einsatz, um die ausgelaufenen Flüssigkeiten zu binden und eine Umleitung zu signalisieren. Die Hasengasse und die Köllikerstrasse blieben rund zwei Stunden lang gesperrt.

