Die warmen Temperaturen verführen im Sommer zur Abkühlung in der Aare oder in der Emme. Doch Vorsicht: Sowohl das Schwimmen in wie auch eine Fahrt auf Fliessgewässern mit Schlauchbooten oder Luftmatratzen bergen Gefahren. Im vergangenen Jahr ertranken rund 50 Personen in Schweizer Gewässern. Das sind Unfälle, die vermieden werden können.

Die Polizei empfiehlt daher, die gängigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten: