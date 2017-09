In der Luft liegt ein süsslicher Duft von Biscuits aus der Wernli-Fabrik. Filigrane Schmetterlinge zieren Garten und Eingangsbereich zum Haus am Winkelweg in Trimbach. Nur das amtliche Siegel und ein Vermerk der Polizei deuten auf die Tragödie hin, die sich vermutlich hinter dieser Tür abgespielt hat.

Am Mittwoch wurden in dem Mehrfamilienhaus an einer ruhigen Seitenstrasse zwei Personen tot aufgefunden. «Die Identifikation der beiden Opfer ist noch nicht abgeschlossen», sagte Bruno Gribi, Sprecher der Solothurner Kantonspolizei, auf Anfrage.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um U. und C. W.* handelt, die beiden Bewohner des Hauses. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Beziehungsdelikt hin, wie die Kantonspolizei gestern mitteilte. Es seien keine weiteren Personen beteiligt gewesen.

Das Ehepaar W. lebte eher zurückgezogen, heisst es in der Nachbarschaft. Im Quartier kannten viele das Paar nur flüchtig. Erst als am Mittwoch die Rettungskräfte vorfuhren, bemerkten die Nachbarn, dass etwas nicht stimmt.

Eine Anwohnerin wunderte sich noch, warum fast den ganzen Tag Polizeiautos im Quartier standen: «Die Polizei kam gegen 14 Uhr und blieb bis spät am Abend.» Eine Frau, die zufällig im Quartier zu Besuch war, verfolgte den Einsatz: «Feuerwehr, Ambulanz und mehrere Polizeiautos waren vor dem Haus. Alles war abgesperrt.»

Auch sie kannte die verstorbenen nur vom Sehen. Als sie gestern hörte, dass es sich wohl um ein Beziehungsdrama handelt, reagiert sie schockiert. «So etwas dürfte gar nicht passieren», sagt sie.