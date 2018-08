«Wir haben keine Musik mehr», meint André Haueter. In der Nacht wurde unter anderem das iPad entwendet, über welches die Betreiber ihre Spotify-Playliste laufen liessen. Neben dem iPad wurden sechs Flaschen Vodka, Gin und Bacardi, sowie einige Säcke Chips entwendet, so der Co-Geschäftsführer. Geld war nicht vorhanden. «Alles wurde in einem Sack eingepackt.» Sogar den faustgrossen Stein, mit welchem die Täterschaft die Glastür einschlug, wurde wieder mitgenommen. Zudem wurde eine Flasche Gin und Oban-Whisky leergetrunken. Die Flaschen liegen auch am Morgen noch herum. Neben den entwendeten Gegenständen wurde nichts mutwillig zerstört.

André Haueter wurde am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr von einem seiner Mitarbeiter über den Einbruch informiert. Ein Passant hatte die kaputte Scheibe bemerkt und den Werkhof informiert. Dieser alarmierte wiederum die Polizei. «Die Glasscherben waren in der ganzen Hafebar verteilt», so Haueter. Er ist aber froh, ist nichts passiert, als Personen in der Bar arbeiteten. «Es hätte schlimmer sein können. Zum Glück wurden keine Mitarbeiter bedroht.»

Die Polizei hat die Spuren gesichert und wertet diese nun aus. «Eine Anzeige müssen wir aber sicher machen», meint Haueter, der die Hafebar seit diesem Jahr zusammen mit Stephanie Seiler führt.