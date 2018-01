Unfassbar, dass die Leute einen Rockfilm um 12 Uhr ansetzen. Um diese Zeit sind wir Rockmusiker ja erst am Aufwachen.» So frech kennt man Chris von Rohr. Und wo er recht hat, da hat er recht: Das «Palace» war nur zu einem Drittel gefüllt, als am Freitag «Gotthard – One Life, One Soul» gespielt wurde. Kein Blockbuster also. Von Rohr hat dafür eine Erklärung: «Der Film ist sehr gut gemacht und absolut sehenswert, aber Rockfilme erreichen eben nur ein gewisses Spartenpublikum und kaum je die breite Masse.»

Es geht los mit wunderschönen Flugaufnahmen eines Gebirges mit karger Vegetation. Das ist ganz offensichtlich nicht der Gotthard. Dazwischen kurze, blitzartige Einschnitte mit harten Riffs einer Rockband – das ist definitiv Gotthard. Nach diesen Weckrufen hat die Story Mühe, in Schwung zu kommen. Lange bleibt man in den 80-er-Jahren, als Steve Lee und Leo Leoni mit ihren Kumpeln im Tessin nach dem Lustprinzip und recht dilettantisch Musik machten. Richtig in Fahrt kommt der Film, als der erste Gotthard-Manager Marco Antognini Steve Lees Schwester beeindrucken will, indem er versucht, die Krokus-Legende Chris von Rohr als Produzenten zu engagieren. Der Deal: Antognini verkauft von Rohrs rote Corvette zu einem guten Preis und dieser reist dafür ins Tessin, um sich die Band, die damals noch «Krak» hiess, unverbindlich anzuhören. «Keine Struktur, keine Songs, kein Konzept», lautete von Rohrs erstes Urteil. Zuletzt kauft Antognini selber die Corvette. Chris von Rohr erkennt das Potenzial der Band, das vor allem in der fantastischen Stimme ihres Sängers liegt.

Der steile Aufstieg beginnt 1991 mit von Rohrs neuen Arrangements, und auch der Film kommt dank starkem Sound, schönen Bildern und witzigen Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich in Schwung. Schliesslich führt Chris von Rohr «Gotthard» weg vom aus der Mode geratenen Heavy Metal, hin zu melodiösen Rock und akkustischer Musik. Der Erfolg stellt sich dann 2001 mit dem Song Heaven als Nummer 1 der Schweizer Hitparade ein.

«Rock’n’Roll und nichts im Kühlschrank, oder Mainstream und du kannst mit deiner Frau ins schöne Restaurant, ein Filet essen gehen.» So beschrieb Hena Habegger nach dem grossen Hit die Alternativen. Gründungsmitglied Leo Leoni entschied sich für eine Rückkehr zu den Wurzeln des Hardrocks und Chris von Rohr hörte als Produzent auf. «Hier zeigt der Film nur den Konflikt zwischen Leo und mir, aber in Wahrheit hatte Leo in dieser Zeit fast die ganze Band gegen sich.», findet Chris von Rohr eine Schwachstelle des Films.

Der emotionale Höhepunkt ist mit dem tragischen Tod des Sängers Steve Lee erreicht. Plötzlich machen die schönen Landschaftsbilder vom Anfang Sinn. Hier, in Nevada, passierte der Unfall, der das dramaturgische Ende des Filmes darstellt. Was noch folgt, ist ein nicht als solcher deklarierter, etwas zu langer Epilog, den Filmemacher Kevin Merz wohl aus Freundschaft und Respekt vor den verbliebenen und neuen Gotthard-Mitgliedern angefügt hat. (hps)

«Gotthard – One Life, One Soul» wird nochmals am Donnerstag um 17.45 Uhr im Palace aufgeführt und am 1. März kommt der Film in die Schweizer Kinos.