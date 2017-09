Aber ist das nicht ein riesiger Stress für die Tiere? Nein, im Gegenteil, wie Walter Werner, Leiter des Alpabzuges erklärt: «Den Kühen macht der Chästag nichts. Sie muhen ein bisschen, weil ihre Freundin nicht dabei ist.» Er zeigt auf zwei Tiere, die sich im Heu hingelegt haben. «Das ist ein gutes Zeichen, wenn sich die Kühe hinlegen und anfangen, wiederzukauen. Das heisst, dass sie total entspannt sind.»

Etwas hektischer hingegen geht es in der Altstadt zu und her. Besucher strömen durch die Gassen, spazieren von Stand zu Stand. Insgesamt 70 sind in der Altstadt aufgebaut, von allen Seiten strömt der Duft von frischem Käse durch die Gassen. Das Ziel sei Werner zufolge aber nicht zu expandieren, sondern den Besuchern die Produkte und deren Herkunft näher zu bringen. (chg)

