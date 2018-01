Den Preis für die beste weibliche Hauptrolle nahm Stephanie Japp für ihre Verkörperung der Bankdirektorin Caroline Pfister im SRF-Zweiteiler «Private Banking» von Bettina Oberli entgegen. Stephanie Japp lote die Figur einer Frau, die unverhofft in eine Leitungsfunktion in der Familienbank hineinrutscht, gekonnt aus. Ihr Spiel sei äusserst kraftvoll und es gelinge Japp, eine emanzipierte Frau in ihrer Ambivalenz darzustellen. Eigenständig, unbeirrt und getrieben, mache sie den inneren Konflikt ihrer Figur greifbar, begründete die Jury ihren Entscheid.



Die Auszeichnung für die beste männliche Hauptrolle galt Marcus Signer, der in der SRF-Serie «Wilder» unter der Regie von Pierre Monnard den Bundespolizisten Manfred Kägi spielt. Die Jury: «Marcus Signer verkörpert authentisch einen determinierten Bundespolizisten. Von arrogant bis verletzlich bewahrt Signer in seinem Spiel stets etwas Geheimnisvolles und lässt den Zuschauer trotzdem in seine Seele blicken. Unter stetiger Anspannung verleiht Signer seiner Figur einen kraftvollen, explosiven Ausdruck. Insbesondere sein Wandel vom eingebildeten Polizisten hin zum kollegialen Partner ist stark.»



Anna Schinz holte den Preis der besten Nebendarstellerin für ihre Darstellung der Stefanie Pfenniger in «Private Banking» ab. Anna Schinz besteche als junge pflichtbewusste Controllerin mit ihrer starken Präsenz. Zwischen Hartnäckigkeit, Zerbrechlichkeit und Obsession sei ihr Spiel unangestrengt und frisch. Schinz mache ihre Figur damit zum Sympathieträger, urteilte die Jury.



Karim Barras wurde mit dem Preis als bester männlicher Nebendarsteller für die Verkörperung des Luc Naville in der RTS-Serie «Quartier des banques» (Regie: Fulvio Bernasconi) geehrt. Die Jury zeigte sich beeindruckt von Barras’ Darstellung eines gescheiterten Ehemanns und erfolgreichen Wirtschaftsjournalisten. Er lote den Konflikt, die Vergangenheit als Alkoholiker zu überwinden und als Vater neu anzufangen, gekonnt aus und verleihe seiner Figur damit eine vielschichtige Tiefe.

Der Schweizer Fernsehfilmpreis ehrt Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre Interpretationen von Haupt- und Nebenrollen in Fernsehfilmproduktionen und wird im Rahmen der Solothurner Filmtage verliehen. Der von «Swissperform» gestiftete Schweizer Fernsehfilmpreis ist in jeder Kategorie mit 10'000 Franken dotiert. Der diesjährigen Jury gehörten die Schauspielerin Charlotte Heinimann, der Produzent Benjamin Magnin und die Direktorin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, an. Durch die Preisverleihung führte Charlotte Heinimann.