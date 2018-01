Beide Filme beginnen mit einem geheimnisvollen Geräusch. In «Chris the Swiss» ist es ein Rauschen, in «Tranquillo» ein Pfeifen. Beide Male entsteht daraus etwas Unerhörtes. Etwas, das es in der Schweizer Filmlandschaft noch nicht gegeben hat. «Tranquillo» ist ein sogenannter Mumblecore-Film, «Chris the Swiss» eine Animadok. Was das ist, dazu gleich mehr.

Beide Filme laufen derzeit an den Solothurner Filmtagen und sind dort für einen Preis nominiert. Ihre Macher sind junge Schweizer, die zum ersten Mal einen Langfilm gedreht haben. Statt sich dabei an gängigen Formaten zu orientieren, wagen sie sich in filmisches Neuland.