Sogar als Bundesrat gehandelt

In einem Ranking der besten Bundesratskandidaturen für den abtretenden Didier Burkhalter setzt die «Sonntagszeitung» Kurt Fluri gar auf Platz eins. Dazu befragt meint er trocken: «Das ehrt mich. Doch in Sachen Bundesrat ist jetzt der Tessin dran.» Noch zwei Wochen freut Fluri sich jetzt über eine ruhigere Zeit im Büro –Aufräumen sei angesagt. «Dann begleiten wir unsere Tochter an die Weltmeisterschaften der Synchronschwimmerinnen in Budapest.» Noch weiss Kurt Fluri nicht, wie gross sein Ferienbudget sein wird – «wie viel mich der Wahlkampf gekostet hat, weiss ich noch nicht. Wir müssen zuerst abrechnen.» Aber bezahlt habe er ihn aus der eigenen Tasche.