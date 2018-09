Ab der 54. Festivalausgabe können die Solothurner Filmtage wieder auf zwei Hauptsponsorinnen zählen. Das Schweizer ICT-Unternehmen Swisscom baut seine seit 2015 bestehende Partnerschaft aus und engagiert sich neu an der Seite von Swiss Life als Hauptsponsorin für das Festival für den Schweizer Film, teilen die Solothurner Filmtage am Montag mit. Die Partnerschaft sieht eine Zusammenarbeit von 2019 bis 2021 vor und beinhaltet neben der finanziellen Unterstützung auch die Entwicklung von gemeinsamen Projekten im Bereich der digitalen Filmauswertung.

Seraina Rohrer, Direktorin der Solothurner Filmtage, zeigt sich glücklich über die neue Partnerschaft: «Seit der Jubiläumsausgabe der Solothurner Filmtage hat Swisscom ihr Engagement für die Solothurner Filmtage kontinuierlich verstärkt. Die neue Partnerschaft ist ein wichtiges Zeichen für den Schweizer Film und für die Filmkultur. Sie birgt zudem viel Potenzial für die Zukunft. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.»



Stefan Nünlist, Leiter Unternehmenskommunikation Swisscom, ergänzt: «Wir lieben Kino und wir lieben Filme. Mit Swisscom TV, unserer Tochter Teleclub und den KITAG Kinos bieten wir eine breite Palette von Unterhaltung für Gross und Klein in der ganzen Schweiz. Swisscom und Teleclub unterstützen das nationale Filmschaffen seit Jahren. Darum freut es mich sehr, dass wir neben der direkten Förderung von Schweizer Filmen durch Teleclub und dem jahrelangen Swisscom Engagement in Locarno nun auch die Partnerschaft mit den Solothurner Filmtagen weiter vertiefen. So können wir das Schweizer Filmschaffen zusätzlich fördern. Gerade der Schweizer Film braucht seine Plattformen, um präsent zu bleiben.»



Die 54. Solothurner Filmtage finden vom 24. bis 31. Januar 2019 statt. Neben den beiden Hauptsponsorinnen Swisscom und Swiss Life wird die Werkschau des Schweizer Films von der Hauptmedienpartnerin SRG SSR, der öffentlichen Hand und zahlreichen weiteren Sponsoren unterstützt. (mgt)