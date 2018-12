Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, fuhr laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn ein Autolenker auf der Härkingerstrasse von Härkingen in Richtung Fulenbach. In einer Rechtskurve im Bereich des Kieswerks verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte ausserhalb der linken Fahrbahn gegen Bäume. Dabei zog sich der 23-Jährige tödliche Verletzungen zu; er verstarb an der Unfallstelle.

Die Strasse zwischen Härkingen und Fulenbach blieb bis gegen Mitternacht gesperrt. Der Verkehr wurde durch Angehörige der Feuerwehr umgeleitet. Im Einsatz standen neben der Polizei die Feuerwehren Härkingen, Fulenbach und Oensingen. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Polizei untersucht.