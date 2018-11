Wie Die Solothurner Polizei mitteilt, war eine Autolenkerin am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, auf der Solothurnerstrasse in Balsthal unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen geriet sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aktuelle Polizeibilder: