Ein Autolenker fuhr am Dienstag, gegen 6 Uhr, von Norden herkommend auf der Expressstrasse in Richtung Autobahneinfahrt A2. Nachdem sich der 52-jährige Mann vergewisserte, dass die Expressstrasse von Süden her frei ist, bog er links auf die A2 Richtung Basel ab.

Dabei hat er aber wohl doch einen entgegenkommenden Motorradlenker übersehen. Es kam zu einer seitlich frontalen Kollision. Der 51-jährige Motorradlenker stürzte zu Boden und verletzte sich schwer, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der Mann wurde ins Spital gebracht.