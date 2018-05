Am Dienstag, kurz vor 23.45 Uhr, erreichte die Alarmzentrale eine Meldung, dass es aus einer Einstellhalle an der Hofackerstrasse in Oberbuchsiten stark qualme. Die sofort ausgerückte Patrouille stellte in der Tiefgarage des Neubaus einen Brand fest, der durch die aufgebotene Feuerwehr Oberbuchsiten rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Für die anschliessende Durchlüftung der Garage wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Oensingen aufgeboten. Verletzt wurde niemand.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, befanden sich in der Einstellhalle zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Als Brandursache steht ein fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund. Dies haben Abklärungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn ergeben.(kps)

