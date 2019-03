In Balsthal ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Um 5.50 Uhr geriet der 51-Jährige beim Bahnübergang "Gärbi" in der Klus unter eine Zugkomposition der Oensingen-Balsthal-Bahn. Dies, obwohl die Barriere unten und die Warnblinkanlage aktiv waren. Wieso es zum Unglück kam, ist noch unklar, wie die Solothurner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort flog ein Rega-Helikopter den Mann ins Spital. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn haben eine Untersuchung zum Unfall eingeleitet. Man geht derzeit nicht von einer Fremdeinwirkung aus.

