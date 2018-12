Am Mittag des 25. Dezembers ist in Aedermannsdorf SO ein Postauto aus noch unbekannten Gründen von der Hauptstrasse abgekommen, wie TeleM1 am Dienstagabend berichtet.

Der Bus kam kurz vor dem Dorfplatz auf die Gegenfahrbahn, durchbrach auf der linken Strassenseite einen Zaun und fuhr einen Kandelaber um, ehe er sichtbar demoliert auf einem Wiesenstück zu stehen kam.