Am Montagabend gegen 17.45 Uhr, war ein Lenker eines Traktors mit Anhänger auf der Falkensteinerstrasse in Balsthal in Richtung Klus unterwegs. Auf Höhe der Liegenschaft Falkensteinerstrasse 2 (Atelier Fadespueli) touchierte er einen mit Marmorplatten eingefassten Stützpfeiler und beschädigte diesen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verliess der Unbekannte die Kollisionsstelle.