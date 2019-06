Zwei 28-jährige Männer sind am Dienstag in Oensingen SO nach einem Einschleichdiebstahl von der Solothurner Kantonspolizei festgenommen worden. Die Schweizer waren zunächst geflüchtet.

Die Ermittlungen dauern an, wie Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die mutmasslichen Täter wurden beobachtet, wie sie um 5 Uhr quer über den Friedhofplatz in Richtung Dorfzentrum flüchteten. Nach dem Alarm rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei aus.

