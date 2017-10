Wie sicher ist der Hauptbahnhof? Eine Online-Umfrage dieser Zeitung förderte eine klare Mehrheit von Leserinnen und Lesern zutage, die das Bahnhofareal nur mit unguten Gefühlen aufsuchen oder am liebsten einen Bogen um den Bahnhof machen würden.

Von 495 Personen, die sich beteiligten, waren mehr als zwei Drittel oder 339 Leserinnen und Leser dieser Meinung. Nur 156 Teilnehmende fanden, das Bahnhofgelände sei sicher und widersprachen so Leserbriefschreiber A. W., der vor Wochenfrist festgestellt hatte, der Hauptbahnhof trage wesentlich dazu bei, dass Solothurn die «Schönste gefährlichste Barockstadt der Schweiz» sei.

Alles nur Einbildung?

In Ihrer Antwort hatte die Kantonspolizei die Sicherheitslage am Hauptbahnhof als unverändert recht ruhig eingestuft. Und so gibt es durchaus auch Kommentare aus der Leserschaft, die diesen Einsruck teilen. «Manche Solothurner fühlen sich schon an Leib und Leben bedroht, wenn sie Randständige oder Ausländer sehen, welche aber auch am Bahnhof verweilen dürfen. Ein Austauschjahr in einer ausländischen Millionenmetropole würde manchen gut tun», wird in einem Kommentar betont. Ein ander Bahnhofbenützer doppelt nach: «Sone Seich. Ich bin fast täglich am Bahnhof und habe in all den Jahren noch nie etwas Gefährliches erlebt. Aber vielleicht liegts daran, dass ich ein Linker bin.»