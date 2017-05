Zwischen Freitag- und Samstagmittag habe die Täterschaft an verschiedenen Gebäuden der Schulanlage an der Allerheiligenstrasse die Fassaden versprayt. In blauer, gelber und roter Farbe seien Schriftzüge wie "187", "Homo 187" oder "ACAB" angebracht worden, heisst es in der Mitteilung.

Zudem wurden ein Tischtennistisch umgeworfen und eine Bank beschädigt. In der gleichen Zeit brachen die Täter in den Kindergarten Oberdorf ein und entwendeten daraus Lebensmittel.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz