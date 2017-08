Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag um zirka 12.30 in Breitenbach, als die Autofahrerin vom nicht vortrittsberechtigten Archweg in die Fehrenstrasse abbiegen wollte: Beim Manöver prallte sie in die rechte Seite eines Postautos, das in Richtung Fehren unterwegs war.

Die Autofahrerin und ein Postauto-Fahrgast wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. (kps/chg)