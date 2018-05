Ein Autolenker fuhr am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, kurz nach 16.30 Uhr, vom Passwang herkommend in Richtung Erschwil. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Autolenker auf Gemeindegebiet Bein beim Kreuzen eines entgegenkommenden Sattelschleppers am rechten Fahrbahn in das Wiesland und kollidierte daraufhin mit einer Steinmauer.

In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 81-jährige Lenker wurde mit der REGA und seine Beifahrerin mit einem Sanitätsfahrzeug in ein Spital gebracht.

Beide Insassen wurden mittelschwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Zur Unterstützung rückte ebenfalls die Feuerwehr Beinwil vor Ort aus.

Die Polizeibilder vom Mai 2018: