In einem Mehrfamilienhaus an der Mittelstrasse in Büsserach ist am frühen Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr Feuer im Dachstock ausgebrochen.

Alle Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Trotzdem entstanden durch das Feuer und die Löscharbeiten in der betroffenen Wohnung im Dachstock und in den darunter liegenden Wohnungen grosse Schäden von mehreren 100'000 Franken. Die Brandursache wird untersucht.

Aktuelle Polizeibilder vom Mai 2017: