Am Freitagnachmittag hat sich auf der Autobahn A1, zwischen Wangen an der Aare und Niederbipp, in Fahrtrichtung Zürich, eine Auffahrkollision mit sieben beteiligten Autos ereignet. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei am Unfall beteiligte Fahrzeuglenker verliessen die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Polizei und kümmerten sich nicht um die Schadenregulierung.