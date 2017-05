Noch nie ist Real Madrid nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel ausgeschieden. Darauf, dass es am Mittwochabend passieren könnte, deutet so gut wie nichts hin. Am letzten Dienstag war Real dem Stadtrivalen in allen Belangen überlegen, selbst in puncto Aggressivität und Zweikampfverhalten, den beiden Kernkompetenzen von Atletico unter Trainer Diego Simeone. Und vorne kann Real Madrid auf Cristiano Ronaldo zählen, der in den letzten drei Champions-League-Partien acht Treffer erzielt hat.

Exploit benötigt

Seit 60 Spielen hat Real Madrid immer mindestens ein Tor erzielt. Geht die Serie weiter, dann müsste Atletico mindestens fünfmal treffen, um das Handicap aus dem Hinspiel wettzumachen.

Es braucht also viel Überzeugungsarbeit von Simeone, um seiner Truppe die Zuversicht zu vermitteln, die es für den Exploit braucht. "Bei Atletico ist alles möglich", meinte er schon unmittelbar nach dem Hinspiel.

Auch die Fans glauben, dass noch alles möglich ist: