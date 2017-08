Wo kann ich ihn sehen?

Teleclub überträgt live. Swisscom-Kunden mit dem Zusatzpaket Sport müssen für den Kampf nicht zusätzlich bezahlen, den anderen steht die Übertragung für 19.90 Fr. zur Verfügung. Auch der Streaming-Dienst DAZN zeigt Mayweather vs. McGregor mit deutschem Kommentar; in der Schweiz ist das Angebot aus rechtlichen Gründen aber nicht zu sehen.

Wer ist Floyd Mayweather?



Geboren am 24. Februar 1977 in Grand Rapids (Michigan/USA).

1,73 m gross, Linksausleger.

Mehrfacher Box-Weltmeister. Trat 2015 ungeschlagen zurück, er gewann alle seine 49 Profikämpfe, 26 davon durch Knockout.

Statistisch der effektivste Boxer aller Gewichtsklassen: 46 Prozent seiner Schläge treffen den Gegner, er selber wird nur von 16 Prozent der gegnerischen Hiebe getroffen.

Spitznamen: «Money», «TBE» (The Best Ever).