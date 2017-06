Es war eine Niederlage mit Ansage für Novak Djokovic. Der Serbe hatte weder in der ersten Hälfte dieses Jahres noch in den ersten Matches in Paris überzeugt. Dass er dann aber gegen den 23-jährigen Niederösterreicher Thiem gleich so untergehen würde, überraschte dann doch.

Nach dem umstrittenen ersten Satz, in dem der Weltranglisten-Siebte Thiem beim Stand von 4:5 bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle abgewehrt hatte, brach Djokovic völlig ein. Im letzten Durchgang gewann er gerade noch acht Punkte. Dabei machte er einen geradezu rat- und teilnahmslosen Eindruck. "Es ist hart, diesen dritten Satz zu kommentieren", suchte Djokovic nach Worten. "Nichts lief für mich." Eine Vorentscheidung sei am Ende des ersten Satzes gefallen, als Thiem das Tiebreak gewann und Djokovic anschliessend gleich den Aufschlag abnahm.

Djokovic im Ungewissen

Seit er vor einem Jahr nach seinem ersten French-Open-Sieg auf dem absoluten Höhepunkt stand und alle vier Grand-Slam-Titel hielt, passte bei Djokovic nicht mehr viel zusammen. Er gewann noch zwei (kleinere) Turniere und scheiterte in Wimbledon (3. Runde gegen Sam Querrey), an den Olympischen Spielen (1. Runde gegen Juan Martin Del Potro), am Australian Open (2. Runde gegen Denis Istomin) wie nun in Paris frühzeitig. Am US Open verlor er den Final gegen Stan Wawrinka. Am kommenden Montag wird er in der Weltrangliste auf Platz 3 oder 4 zurückfallen.