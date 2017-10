Der Prüfungsexperte Rudi Krupka (6.DAN WTF) und Schulleiter Andreas Mächler konnten den 16 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gute und sehr gute Noten ausstellen, sodass alle Prüflinge bestanden haben und die neuen Gurte und Zertifikate als Bestätigung für Ihre guten Leistungen in Empfang nehmen durften.

Andreas Mächler und seine Schwarzgurtkollege Patrik Allemann boten dem Experten und den Besuchern eine gelungene Prüfung. Eltern, Freunde und Bekannten der Schüler und Schülerinnen waren begeistert, die Vielfältigkeit des weltweit verbreitetsten Kampfsport in seinen verschiedenen Disziplinen vor Ort zu bestaunen:

Poomsae (Technik/Formenlauf), Ilbo Taeryon (Ein-Schritt-Kampf), Hosinsul (Selbstverteidigung), Kyorugi (olympischer Freikampf). Die abschliessenden Bruchtests (Brechen von Holzbrettern von 1 bis 2,5 cm Stärke mit ausgesuchten Taekwondo-Techniken) wurden hervorragend ausgeführt und waren das i-Tüpfelchen eines für alle Anwesenden gelungenen Prüfungsabends.

Es haben bestanden:

1.Gelbgurt: Philipp Prions, Angela Oeschger

2.Gelbgurt: Lara Paredes, Celine Li, Reto Bader, Zoe Bühler, Yuexuan Wu

2.Grüngurt: Lenia Bruno, Angelo Bruno, Julian Leber

1.Blaugurt: Simon Decker

2.Blaugurt: Alina Schneider

1.Rotgurt: Dario Bruno, Stephan Weber, Florian Schneeberger

2.Rotgurt: Adrian Herzog

Alle ab 5 Jahren können sich jederzeit für ein unverbindliches Taekwondo-Probetraining anmelden. Trainingszeiten: Montag 18.30-20 Uhr und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Schwaderloch (ab 23.Oktober). Mehr Infos auf www.aargau-taekwondo.ch oder 079 949 32 85 (Schulleiter Andreas Mächler). Am 18.Oktober ist Neueröffnung des Standortes Wettingen in der Halle C der Kantonsschule Wettingen.