Sechsmal hat Nick Alpiger an diesem sonnigen Tag in Riehen den Sägemehlring betreten und sechsmal hat er ihn als Sieger wieder verlassen. Die logische Folge: Sieg am Baselstädtischen Schwingfest. Der Triumph ist für den erst 20-jährigen Mann aus dem Schwingklub Lenzburg ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Es ist für Alpiger, der im vergangenen Jahr am Eidgenössischen den Kranz holte und zum Eidgenossen wurde, der erste Sieg an einem Kranzfest. Dies, nachdem er 2013 ebenfalls am Baselstädtischen seinen ersten Kranz dank Rang fünf gewann.

Im diesjährigen Schlussgang besiegte Alpiger den dreifachen Eidgenossen Bruno Gisler. Der Solothurner hatte vor etwas mehr als zwei Wochen am Aargauer Kantonalschwingest triumphiert und Alpiger 2015 im Schlussgang des Nordwestschweizer Schwingfestes besiegt. Alpiger revanchierte sich somit nicht nur für diese Niederlage, er reagierte auch eindrücklich auf den enttäuschenden Auftritt vor etwas mehr als zwei Wochen in Brugg, als er am Heimfest die Kranzränge verpasste. Doch diese Enttäuschung ist spätestens seit dem gestern vergessen. Der erste Kranzfestsieg beflügelt.