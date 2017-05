Harmonische Einheit? Nein, der FC Aarau erinnert in diesen Tagen mehr denn je an eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Ein Trainer, der um Ansehen und um seinen Job kämpft. Ein Sportchef, der versucht, für die nächste Saison eine aufstiegsreife Mannschaft bereitzustellen. Ein Präsidium, das sich mehr und mehr der Missstände in der Sportabteilung bewusst wird. Und Spieler, deren Arbeitseinstellung Fragen aufwirft.

Noch zwei Partien, dann hat die missratene Saison 2016/17 ein Ende. Was kommt danach? Der Trainerwechsel? Das grosse Reinemachen im Kader? Oder bleibt abgesehen von den bereits kommunizierten Abgängen und Neuzugängen alles beim Alten?

Lesen Sie hier, weshalb Marco Schällibaum wenig Argumente für eine Weiterbeschäftigung hat.

Klar ist nur: Marco Schällibaum wird den FC Aarau auch gegen Servette Genf und in einer Woche im abschliessenden Heimspiel gegen Xamax coachen. Zum weiteren Vorgehen und zu allem, was hinter den Kulissen geschieht, schweigen die Verantwortlichen eisern. Dafür spricht Captain Sandro Burki.

Sie haben nach dem letzten Spiel gegen Chiasso gesagt: «Es muss spätestens nach der Saison etwas passieren!» Was heisst das konkret?

Sandro Burki: Als Captain liegt mein Augenmerk auf der Mannschaft. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alle realisieren, dass es so wie in den letzten Spielen nicht weitergehen kann.

Und wie wollen Sie diese offensichtlichen Missstände beheben?

Indem ich schaue, dass in den Trainings seriös und qualitativ gut gearbeitet wird. Alles Weitere, etwa Personalentscheidungen, liegt nicht in meinem Kompetenzbereich.