Also einen Spieler mit Erfahrung in der Super League oder auf hohem Auslandniveau zu holen, der die Mannschaft auf Anhieb verstärkt. Position: zentrales Mittelfeld mit Defensivgewissen und Offensivdrang. Nach Informationen der «Schweiz am Wochenende» ein ernsthafter Kandidat: Dejan Janjatovic, 25 Jahre alt, ehemaliger Junior von Bayern München, der in St. Gallen seine Karriere lancierte, im Februar 2016 zu Vaduz wechselte und dort nun keinen Vertrag mehr erhielt.

Trauriger Schicksalsschlag

Der gebürtige Serbe war in dieser Woche wegen eines traurigen Schicksalsschlags in den Medien: Seine drei Monate alte Tochter ist wegen eines Herzfehlers verstorben. Am Freitag fand in St. Gallen die Beerdigung statt.