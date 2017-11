Es ist schon eine Weile her, seit der HSC Suhr Aarau dreimal in Serie verloren hat. Nun musste man gegen Bern, Wacker Thun und Gossau als Verlierer vom Platz. Steckt der HSC Suhr Aarau in einer Krise? «Von einer Krise zu sprechen, wäre übertrieben. So ist der Sport», sagt Cheftrainer Misha Kaufmann schulterzuckend.

Und auch Topskorer Tim Aufdenblatten sieht die Situation gelassen: «Es ist normal, dass man zwischendurch verliert. Es waren zwei schwierige Spiele gegen Bern und Thun. Gegen Gossau kam zusätzlich noch eine Portion Pech dazu.»

Viele verletzungsbedingte Ausfälle

Der Grund der angehäuften Niederlagen sei nicht zuletzt auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle zurückzuführen. So ist das Kader von Cheftrainer Kaufmann stark dezimiert, und auf vielen Positionen kommen junge Nachwuchshoffnungen zum Einsatz.

Für die Junioren ist diese Erfahrung sehr wertvoll. Es ist ihre Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen und Spielpraxis zu sammeln. Damit sich die jungen Spieler im Team zurechtfinden, werden sie von den Partnervereinen zurückgeholt und trainieren mit der ersten Mannschaft.

Es werden unzählige Spielzüge und Abläufe trainiert. «Ich gehe nicht gerne unvorbereitet in ein Spiel und habe deshalb immer vier bis fünf Pläne in petto», sagt Kaufmann.