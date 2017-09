Es war fast so wie in den guten alten Zeiten. «Ich bin einfach nur glücklich», sagte Torschütze Tasar. «Natürlich bin ich auch froh über mein erstes Tor für Aarau, aber es geht nicht in erster Linie um mich, sondern um die Mannschaft. Dieser Sieg war überfällig. Er hat für alle die Wirkung eines Befreiungsschlags.»

Beste Leistung der Saison

Es ist keine Frage. Der FC Aarau zeigte gegen Xamax die mit Abstand beste Leistung in dieser Saison. Jurendic‘ Team war von der ersten Minute an präsent und hoch konzentriert. Von einer Verunsicherung innerhalb der in den vergangenen Wochen arg gebeutelten Mannschaft war in der Anfangsphase nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Das Tor zum 1:0 nach gut einer halben Stunde war so etwas wie das Sahnehäubchen auf die Leistung in der ersten Halbzeit.

Varol Tasar spielte den Ball in die Tiefe zu Gilles Yapi. Der Ivorer lief nach einem Vollsprint übers halbe Spielfeld bis hin zur Grundlinie, bediente den völlig freistehenden Patrick Rossini, der Aarau mit einem Schuss aus kurzer in Führung brachte. Und für einmal war auch das Glück auf Seiten des Teams. Nach einem Corner von Geoffrey Tréand traf Raphael Nuzzolo mit einem Kopfball den Pfosten (8.).

Der FC Aarau war auch zu Beginn der zweiten Halbzeit die initiativere Mannschaft. Die logische Folge: Sechs Minuten nach Wiederanpfiff stocherte Tasar den Ball zum 2:0 hinter die Linie. Rossini war Sekundenbruchteile zuvor noch am reflexstarken Torhüter Loïc Jacot gescheitert. Dabei blieb es. Bleibt der Zusatz, dass die Aarauer in der Schlussphase nur dank viel Glück keinen Treffer kassierten. Aber Glück hat bekanntlich nur der Tüchtige.​