Ein Fussball-Schiedsrichter, der mit einem Helikopter vor einem Junioren-C-Spiel im Mittelkreis des Platzes landet? Nein, das ist keine irrwitzige Fantasie. Der 66-jährige ehemalige Champions-League-Schiedsrichter Erwin Krieg aus Laufenburg hat sich einen besonderen Transportweg für sein Abschiedsspiel ausgesucht. Er wird sich am Samstag von Pfaffnau aus in rund fünfzehn Minuten Flugzeit zum Sportplatz «Dägerli» in Windisch fliegen lassen. Dort wird er im Schiedsrichter-Tenue mit dem Matchball aussteigen und das Junioren-C-Spiel zwischen dem FC Windisch und dem FC Baden direkt anpfeifen.

Eine verrückte Idee. Krieg sagt: «Ich will unbedingt einen Abschied, wie ihn noch nie ein Schiedsrichter gehabt hat.» Er ist überzeugt, dass die Spieler Freude an seinem Auftritt haben werden: «Die meisten C-Junioren werden nie in grossen Stadien spielen, diese Aktion wird ihnen aber wohl immer in Erinnerung bleiben.» Die notwendige Bewilligung für die Helikopterlandung hat Krieg unbürokratisch erhalten. Nur das Einverständnis der Gemeinde Windisch, der der Fussballplatz gehört, war notwendig.

Erzürnte Arbeitskollegen

Der Helikoptertransport steht am Ende einer aussergewöhnlichen 40-jährigen Karriere im Schiedsrichterwesen: Seinen unfreiwillig grössten Auftritt hatte Krieg, als er 1993 als Assistent den Champions-League-Final «gewunken» hat, wie er sagt. Das einzige Tor der Partie war sehr umstritten. Der Ball ging ins Toraus, Krieg entschied auf Eckball und nicht auf Abstoss. Aus diesem Eckball entstand das Tor, das Olympique Marseille die Champions-League-Trophäe brachte. Rivale A.C. Milan ging leer aus.

