Die Heimspiele des HSC Suhr Aarau besuchten in dieser Saison durchschnittlich 958 Zuschauer, diejenigen des TV Endingen 827 Fans. Die Kadetten belegen lediglich Rang fünf! Die Zahlen bestätigen: Der Kanton Aargau ist handballverrückt. Das erste Derby der Saison besuchten in der GoEasy-Arena sogar 1678 Zuschauer.

Der Aargau ist mit fünf Teams in den beiden höchsten Handball Ligen der Schweiz vertreten. Suhr-Aarau und Endingen spielen in der NLA, der TV Möhlin, der STV Baden und die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden in der NLB. Der Aargau ist Hochburg des Schweizer Handballs. Denn Fakt ist: auch: Nur der Kanton Zürich weist punkto Spitzen-Teams dieselbe Quantität auf.

Die Aargauer NLA-Teams starteten mit verschiedenen Ambitionen in die laufende Saison. Da ist zum einen der traditions- und Erfolgsverein HSC Suhr Aarau, welcher sich nachhaltig im Mittelfeld der NLA etablieren möchte. Auf der anderen Seite steht der Dorfverein Endingen, welcher in erster Linie den Ligaerhalt anstrebt. Gestartet sind beide Teams gut. Der HSC Suhr Aarau belegt in seiner zweiten NLA-Saison nach dem Aufstieg nach sieben Spielen den fünften Rang. Der Aufsteiger aus Endingen belegt Rang sieben und zeigt somit eine klare Aufwärtstendenz.

Begeisterung kommt mit Erfolg

Logisch – mit dem Erfolg kommt die Begeisterung. Stimmt so aber nicht ganz. Suhr Aarau und Endingen verfügen über ein grosses Stammpublikum. Lukas Wernli, der Geschäftsführer vom HSC Suhr Aarau, bestätigt jedoch: «Wenn es gut läuft, ist es wirklich so, dass noch mehr Zuschauer zu den Spielen kommen.» Der HSC Suhr Aarau spürt dies wohl etwas mehr als der TV Endingen. Die Schachenhalle befindet sich mitten in Aarau, also in einer Stadt, welche über 20 000 Einwohner zählt.

Der Erfolg spricht sich zwar nicht schneller herum, dafür erreicht der Klub deutlich mehr Zielpersonen als in einem kleinen Dorf, wie es Endingen ist. Christian Villiger, Geschäftsführer des TV Endingen, sagt dazu: «Wir haben nicht die gleichen Mittel.» Umso erstaunlicher ist es, wie tapfer sich der TV Endingen in der NLA schlägt.

Ein weiterer Blick auf die Statistik belegt einen nächsten Fakt, welcher die Aussage «Handball-Hochburg Aargau» bestätigt. Sowohl beim TV Endingen wie auch beim HSC Suhr Aarau spielen viele Spieler aus der Region oder sogar aus den eigenen Junioren. Dahinter stecken eine gute Nachwuchsarbeit sowie das Vertrauen der Vereine, ebendiese Spieler einzusetzen. Ebenfalls einen Einfluss hat die Verwurzelung des Handballs im Kanton. Kinder und Jugendliche werden durch die regionalen Vorbilder zum Handball spielen animiert. Dies bestätigt wiederum die grosse Anzahl Vereine in der Region. Man kann sagen: Der Handball hat im Aargau Tradition.

Einfluss des Fussballs

Der Aargauer Fussball ist im Vergleich zum Handball derzeit nicht in der höchsten Spielklasse vertreten. Ob dies Auswirkungen auf den Handball hat? Lukas Wernli sagt: «Die Lage des Aargauer Fussballs hat sicher Einfluss auf unsere Zuschauerzahlen. Das spüren wir. Das spürt aber vielleicht auch der FC Aarau, der möglicherweise darum weniger Zuschauer anzieht.» Wernli ist es aber wichtig, zu betonen: «Wir wissen, dass wir den Fussball nicht verdrängen können und das wollen wir auch nicht. Es hat beides gut nebeneinander Platz.» Wenig bis keinen Einfluss hat die «Fussball-Krise» auf die Zuschauerzahlen des TV Endingen. Dafür ist der Fussball zu weit weg.

In Sachen Attraktivität kann der Handball sowieso mit der populärsten Sportart der Welt mithalten. «Der Handballsport überträgt die Emotionen und die Leidenschaft sehr gut auf die Ränge. Es ist immer etwas los und es gibt viele Tore. Es ist ein Hin-und-her, welches grossen Spass zum Zuschauen macht», sagt Lukas Wernli. Der Geschäftsführer von Suhr Aarau fügt an: «Wer einmal ein Handballspiel besucht hat, kommt oft und regelmässig wieder.» Das belegen die Zuschauerzahlen. In Sachen Interesse ist der Aargau im Schweizer Handball die Nummer eins.