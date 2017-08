Der neue Sportchef Sandro Burki flickt eine der vielen Baustellen im Kader des FC Aarau: Er beordert bis zum Ende der Vorrunde den Flügelspieler Ivan Audino zurück aufs Brügglifeld. Audino absolvierte als Leihspieler vom FC Wil bereits die vergangene Saison im FCA-Trikot.

In 19 Ligaspielen erzielte Audino zwei Tore - beide ausgerechnet am 6. März 2017 im Auswärtsspiel bei seinem Stammklub. Zudem gab er die Vorlage zu vier Treffern, die letzte am 4. Mai 2017 beim überraschenden 3:1-Heimsieg gegen den späteren Aufsteiger FC Zürich. Weil sich Audino an diesem Abend eine Schulterverletzung zuzog, war das Spiel gleichzeitig die bisherige Dernière im Dienste des FCA.