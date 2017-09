Aghayev und Zaretska sind Basel Open Masters

Am Samstag konnten während dem gesamten Wettkampftag verschiedene Karate-Disziplinen auf höchstem Niveau bestaunt werden. Das Highlight des Turniers war die Master-Kategorie, in der die Besten der Besten gegeneinander antraten. Der mehrfache Weltmeister Rafael Aghayev zeigte Geschwindigkeit, Kampfstärke und bewies damit sein meisterliches Können. Bei den Damen setzt sich Iryna Zaretska durch ihren Kampfgeist und absolute Präzision durch. Gemeinsam werden die beiden Basel Open Masters 2017. Aus Schweizer Sicht gelang Murat Sahin ebenfalls ein Supererfolg, indem er bei den Herren den dritten Rang belegte.

14 Podestplätze für die Nordwestschweizer Karatekas

Für die Nordwestschweizer Geschwistervereine Karate-Club Rheinfelden, Karate-Club Basel, Karate-Club Laufenburg, Hayabusa Karate Do Basel, und Karate-Club Frick sowie das SSKF-Wettkampf-Team war das Turnier ein voller Erfolg. 14 Podestplätze sind tatsächlich ein hervorragender Leistungsbeweis.

Am Samstagmorgen errang Adrian Wilhelm im Kata U18 den dritten Platz. Ebenfalls in Kata erreichte Chantal Steiner den zweiten Platz bei den Senior Female. Murat Sahin konnte sich am Abend dann ebenfalls auf dem dritten Platz bei den Senior Open und im Basel Open Masters platzieren.